Mayke vê Palmeiras pronto para enfrentar o Flamengo e valoriza conexão com a torcida

Confronto mais esperado do futebol brasileiro nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo vêm polarizando as atenções pelos títulos conquistados recentemente. O lateral-direito Mayke valorizou o encontro com os cariocas e disse que o elenco está muito motivado. O duelo está marcado para este domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nós, atletas, gostamos muito de disputar jogos assim. Flamengo e Palmeiras é um grande clássico e todos vão querer assistir. Estamos preparados e descansados para fazer um grande espetáculo", afirmou o jogador de 31 anos.

Acostumado a enfrentar o clube carioca, Mayke festejou o fato de a equipe poder atuar no Allianz e destacou a sintonia que os jogadores têm com a torcida, principalmente em grandes jogos.