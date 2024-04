Teixeira diz que Santos é o lugar ideal para Neymar se recuperar para Copa de 2026

O sonho de voltar a ter Neymar vestindo a camisa do Santos em meio à grave crise financeira que o clube atravessa foi externado pelo presidente Marcelo Teixeira durante entrevista coletiva nesta quarta-feira. Em um ano em que, pela primeira vez na história, a agremiação disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o mandatário recorreu ao lado afetivo do atleta para aventar a possibilidade de um retorno.

Teixeira argumentou que o Santos seria o lugar ideal para Neymar voltar à forma (o jogador se recupera de grave lesão no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo) e se preparar para a Copa do Mundo de 2026

"O Neymar tem uma relação profissional e afetiva com o Santos. Tem um contrato vigente, mas estamos acompanhando. Tenho contato diário com ele e com o pai. Para se preparar melhor visando uma Copa do Mundo, nada melhor do que estar em casa, ao lado da torcida santista", disse o dirigente.

O atacante tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. No início do ano que vem, o atleta já pode firmar um pré-contrato com outra equipe. Após levantar a hipótese de ter o artilheiro, Teixeira tratou de jogar a responsabilidade da volta para o atleta.

"Essa não é uma decisão minha ou do Santos. É uma decisão que cabe ao Neymar. O que posso dizer é que a relação dele com o clube continua muito forte. Ele foi criado aqui e obteve grandes conquistas", comentou.

Sem atuar desde o jogo com o Uruguai, no dia 17 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul, o atacante vem tratando de sua recuperação. Nas finais do Campeonato Paulista, essa reaproximação aumentou a expectativa do torcedor santista em contar novamente com o futebol de Neymar.