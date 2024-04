Karen Olimpio mostra otimismo e promete lutar por vaga olímpica no mountain bike 

De olho em uma vaga no mountain bike para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Karen Olimpio tenta se aproximar do sonho através da segunda etapa da Copa do Mundo da modalidade, que será realizada em Araxá, em Minas Gerais. Ela prometeu se entregar o máximo para conquistar o principal objetivo neste primeiro semestre.

"Pelo nível das minhas adversárias, acredito que um resultado interessante para mim seria terminar no top 20 do cross country (XCO). Ainda mais porque a etapa de Araxá contará em dobro para o ranking olímpico", disse.

Na lista da UCI (União Ciclística Internacional), atualizado em 15 de abril, Karen Olimpio aparece no 32º lugar. Para chegar até Paris, a ciclista brasileira precisa contar com ótimas performances nas próximas competições.

"Hoje, o Brasil tem três atletas que somam pontos no ranking olímpico, e ocupa a 11ª colocação no ranking de nações. Por enquanto, tem direito a uma vaga. Se até o fechamento do ranking subir para 8º, terá direito a duas. Eu sou a segunda neste ranking olímpico, mas teremos muitas provas até a lista final, que sai dia 26 de maio, e eu vou lutar muito por esta vaga", garantiu.

Ela ainda prometeu estar em alto nível na disputa em Araxá. "Fizemos para esta Copa do Mundo uma preparação com todo o suporte necessário, tanto em termos de equipamento como de profissionais de apoio, para conseguir disputar uma prova em alto nível e atender à expectativa do torcedor brasileiro", afirmou.

A competição será realizada entre os dias 19 e 21 de abril e contará com provas de XCC (Cross-Country Pista Curta) e XCO (Cross-Country Olímpico). No feminino, estarão na disputa a segunda colocada do ranking mundial, Pauline Ferrand Prevot, e a terceira colocada, Loana Lecomte.