João Fonseca vence mais uma, vai às quartas em Bucareste e entra no Top 250

O jovem brasileiro João Fonseca manteve o ritmo forte nesta quinta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Bucareste, na Romênia. O tenista de apenas 17 anos superou o moldávio Radu Albot por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1h37min de confronto.

A vitória também levou Fonseca ao Top 250 do ranking pela primeira vez. Ele é o atual 276º do mundo. Se seguir avançando na chave de Bucareste, torneio de nível ATP 250, ele poderá entrar na zona de classificação para entrar no qualifying de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, a ser disputado a partir do fim de maio.

Fonseca precisou de dois dias para vencer sua segunda partida na capital romena. Na quarta, a chuva atrapalhou a programação do torneio e o brasileiro jogou apenas um game, quando sacou e foi quebrado. A partida foi retomada nesta quinta e Fonseca não se abateu com a desvantagem no marcador.

O tenista carioca reagiu prontamente no primeiro set. Buscou a virada ao levar a melhor no tie-break e ganhou embalo no confronto. Na segunda parcial, ele se impôs no saque do moldávio logo no começo e sustentou a vantagem com mais uma quebra, selando a vitória sem sustos.

Será a segunda vez que Fonseca disputará a fase de quartas de final de um torneio de nível ATP. O primeiro foi o Rio Open, quando entrou como convidado na chave principal. Desta vez, ele enfrentará o chileno Alejandro Tabilo, de 26 anos, atual 41º do ranking. Será o primeiro confronto entre eles.