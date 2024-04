São Paulo visita Flamengo no Brasileiro com o técnico Thiago Carpini por um fio

O São Paulo já está no Rio de Janeiro para desafiar o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No time tricolor, porém, mais do que o resultado, o foco está em reabilitar aspectos técnicos e táticos da equipe a fim de melhorar ao menos o desempenho. Mesmo assim, um novo tropeço deve custar o emprego de Thiago Carpini.

Apesar do apoio de alguns líderes do elenco, Carpini não conta com a sustentação da equipe. A expectativa era de que ele fosse demitido já na estreia do Brasileirão, na derrota para o Fortaleza. A falta de opções no mercado tem sido um problema para a diretoria são-paulina, que tende a escolher um estrangeiro para o comando do time no restante da temporada.

Uma derrota no Maracanã é um resultado esperado nas contas do clube tricolor, mas uma atuação convincente se tornou primordial para Carpini. É a única chance que lhe resta. A dificuldade será grande para superar a defesa rubro-negra, que sofreu apenas dois gols em partidas oficiais com os principais atletas em campo nesta temporada.

Carpini tem dúvidas sobre a formação da equipe. Nos dois últimos jogos, o São Paulo foi escalado com uma linha de três defensores, mas essa decisão causou prejuízos ofensivos em partidas que o time tricolor tinha a obrigação de comandar o duelo. Contra o Flamengo, o papel se inverte, e o time do Morumbi pode ter como maior foco o sistema defensivo.

Diante da possibilidade de atuar com dois ou três zagueiros, a disputa por posição se concentra entre o defensor Ferraresi e o atacante Ferreirinha, que seria a opção caso o time jogo no esquema 4-3-3. Ferreirinha é capaz de dar maior velocidade ao time e fortalecer os contragolpes. Michel Araújo também aparece como um possível substituto ao lateral-esquerdo Welington se Carpini escolher dar maior poder de ataque. Um desfalque certo no São Paulo é o meia colombiano James Rodríguez. Longe do auge técnico, o atleta tem aparecido com mais frequência na equipe titular.

"Futebol tem se profissionalizado mais. O imediatismo não mudou muito, mas os clubes estão mais bem preparados nas suas tomas de decisão, com diretores entendendo que o processo necessita de uma continuidade. Não gosto de me comparar a ninguém, mas as equipes que buscam esse nível de profissionalismo não ficam atreladas apenas ao resultado", afirmou Carpini.

Pelo lado do Flamengo, a tendência é que Tite mantenha a escalação que derrotou o Atlético Goianiense, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão. O início de semana da equipe rubro-negra ficou repleta de polêmica nos bastidores por causa da atuação na arbitragem na primeiro rodada. O clube carioca não tem feito boas atuações e tem começado a receber críticas. No domingo, marcou apenas com gols de bola parada, anotados por De la Cruz e Pedro.

FLAMENGO X SÃO PAULO

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícus, Arboleda, Diego Costa e Welington (Michel Araújo); Pablo Maia, Alisson e Galoppo; Ferreirinha (Ferraresi), Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Maracanã, no Rio.