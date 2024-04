Atlético-MG 'esbarra' no Criciúma e continua sem vencer no Brasileirão

O Atlético-MG continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time mineiro saiu na frente, mas cedeu o empate ao Criciúma por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada. O time carvoeiro também somou duas igualdades até aqui. O duelo ficou paralisado por alguns minutos por causa de uma queda de energia no estádio.

Com o resultado, ambos os clubes somam dois pontos e vão buscar a vitória apenas na próxima rodada. Como foram campeões estaduais, continuam sem sofrer pressão, ainda mais o clube mineiro que acabara de mudar o treinador, contratando Gabriel Milito.

O Atlético tentou usar a força de sua torcida para fazer um abafa no Criciúma, que segurou bem a pressão e criou a primeira grande oportunidade de gol. Aos 17 minutos, Walisson Maia ganhou no alto e mandou pela linha de fundo. A resposta veio com Guilherme Arana. O lateral colocou o goleiro Alisson para trabalhar.

A Arena MRV sofreu um rápido apagão. Quando os refletores ligaram novamente, o Atlético tomou conta da partida e inaugurou o marcador aos 39. Em bela jogada pelo lado direito, Gustavo Scarpa tirou a marcação e fez um bonito gol, o terceiro consecutivo com a camisa alvinegra.

O Atlético poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior, mas não conseguiu passar pela marcação rival novamente. Hulk, Guilherme Arana e até mesmo Gustavo Scarpa tentaram, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Atlético aumentou a pressão e desperdiçou inúmeras oportunidades de gol. Em uma delas, Paulinho aproveitou a falha da defesa do Criciúma para recuperar a bola e chutar. Alisson salvou o Criciúma novamente.

O time carvoeiro foi crescendo aos poucos e fez o que poucos esperavam: o gol de empate na Arena MRV. Aos 38, após boa jogada pelo lado direito, a bola sobrou para Matheusinho. O meia deu um leve tapa na bola para fazer 1 a 1.

Após o empate, o Atlético voltou ao ataque, mas novamente esbarrou no último passe. No fim, ficou reclamando de um pênalti, que foi revisado pela arbitragem. Nada foi marcado e o empate acabou sendo decretado.

O Atlético volta a campo para enfrentar o Cruzeiro no sábado, às 21 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O Criciúma só joga no Brasileirão no dia 27 de abril, às 16h, para enfrentar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRICIÚMA

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Igor Rabello, Maurício Lemos e Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Zaracho) e Gustavo Scarpa; Hulk (Vargas) e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

CRICIÚMA - Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia (Wilker Ángel) e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Barreto (Baltasar Barcia), Fellipe Mateus (Eliédson), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke) e Trauco; Bolasie (Matheusinho)

GOLS - Gustavo Scarpa, aos 39 minutos do primeiro tempo. Matheusinho, aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Franco e Guilherme Arana (Atlético); Alisson, Higor Meritão, Marcelo Hermes e Rodrigo (Criciúma)

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

RENDA - R$ 1.072.818,48

PÚBLICO - 24.613 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).