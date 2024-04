Patrick Mahomes testemunha golaço de Messi em vitória do Inter Miami na MLS

Uma verdadeira pintura de Lionel Messi garantiu a vitória do Inter Miami neste sábado, dia 13, sobre o Sporting Kansas City. A equipe da Flórida estava empatando em 1 a 1 no início do segundo tempo quando o astro argentino acertou um golaço de muito longe para quase 73 mil torcedores na casa do adversário. Nas tribunas, ninguém menos que Patrick Mahomes, um dos maiores nomes da NFL da atualidade. O jogo acabou em 3 a 2 para Miami.

Messi fez sua primeira aparição entre os titulares desde 2 de março em razão de uma lesão na coxa. Prova de que a contusão está superada foi o arremate de mais de 20 metros de distância por parte do atacante. O goleiro Tim Melia se esticou ao máximo, mas não teve como evitar a pintura, restando a ela apenas sair na foto.

O time da casa, que encheu o Arrowhead Stadium, contou com a ilustre presença de Patrick Mahomes, talentoso quarterback de 28 anos que já soma três títulos de Super Bowl em sua carreira. Ele é sócio minoritário do Sporting Kansas City.

A parcial de torcedores presentes no estádio, um total de 72.610, é o recorde nos 28 anos de história do clube e qualquer outra partida de futebol no estado do Missouri, além de ser o 4º maior público da história na MLS. O SKC geralmente comanda seus jogos no Children’s Mercy Park, com capacidade de aproximadamente 18.500 torcedores.

A vitória foi importante para o Inter Miami, que evitou chegar à amarga marca de 6 compromissos sem triunfo na MLS. A conquista veio graças a um gol de Luis Suárez, aos 26 minutos do segundo tempo. A equipe de Tata Martino se recuperou após uma eliminação por 5 a 2 no placar agregado para o Monterrey, do México, nas quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf. Messi jogou todo o tempo no revés derrota do Miami para o rival mexicano na quarta-feira, sendo os 90 minutos completos de uma partida pela primeira vez desde 7 de março.