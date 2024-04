Clube do ator Ryan Reynolds sobe de divisão pelo segundo ano consecutivo na Inglaterra

O Wrexham, clube que foi comprado em 2020 pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, deu mais um passo rumo ao sonhado Campeonato Inglês. A equipe assegurou a sua promoção antecipada e voltará a disputar a terceira divisão inglesa após 19 anos. Sua última participação foi na temporada 2004/05.

O acesso foi confirmado neste sábado após a goleada por 6 a 0 sobre o Forest Green Rovers pela 44ª rodada da League Two (quarta divisão). Também é a primeira vez que o time consegue subir de divisão duas vezes consecutivas em seus 159 anos de história.

No ano passado, o Wrexham foi campeão da quinta divisão, acumulando um recorde de 111 pontos, após 15 anos disputando o campeonato semiprofissional.

Com as derrotas do MK Dons e do Barrow, o Wrexham assegurou pelo menos o terceiro lugar na tabela. O clube acumula 82 pontos, oito à frente do quarto colocado, com mais seis em disputa. As três melhores equipes sobem de divisão, enquanto a última vaga é definida nos playoffs.

"Há alguns anos, se você me dissesse que eu estaria chorando lágrimas de alegria por causa de uma partida de futebol que aconteceria no Norte do País de Gales, você seria o Rob McElhenney", disse Ryan Reynolds nas redes sociais. "Esta é a aventura de nossas vidas."

A historia da recuperação do tradicional clube galês, digna de Hollywood, é retratada no documentário "Bem-vindos ao Wrexham", disponível no serviço de streaming Star+.