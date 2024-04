Luciano convoca a torcida em meio a desfalques no São Paulo: 'Muito importante'

Existe a possibilidade do treinador preservar o atacante Calleri, que vem sentindo desgaste físico, assim como James Rodríguez. Carpini teve uma longa conversa nesta sexta-feira com o colombiano e indicou que o atleta iniciará o duelo no banco de reservas.

Com isso, o São Paulo deve enfrentar o Fortaleza com: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Ferraresi; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Galoppo (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Uma vitória na estreia do Brasileirão é fundamental para o São Paulo, principalmente para aliviar a pressão sobre o técnico Thiago Carpini, muito criticado desde a eliminação do time na fase de quartas de final do Paulistão.