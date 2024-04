Cássio indica que irá renovar com o Corinthians: 'Não vai ter problema'

Cássio chegou no Corinthians em 2012 e participou das principais conquistas do clube, a exemplo da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes daquele mesmo ano. Ele também é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do clube. No total, foram 708 jogos e nove títulos.

Apesar da permanência ser de interesse de ambas as partes, Cássio tem como empresário Carlos Leite, que entrou na Justiça cobrando uma dívida do Corinthians no valor de R$ 60 milhões. A expectativa é que esse assunto não entre na pauta envolvendo um dos principais ídolos da história do clube alvinegro.

Com 36 anos, Cássio é titular do Corinthians sob o comando do técnico António Oliveira e estará presente na estreia do time no Campeonato Brasileiro. O desafio é diante do Atlético-MG, em duelo marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo.