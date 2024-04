Neymar recebe medalha pelo título do Al-Hilal e brinca: 'Igual escola'

O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 4 a 1 e conquistou o título da Supercopa da Arábia Saudita nesta quinta-feira. Neymar, mesmo lesionado, fez questão de acompanhar a equipe, e também foi premiado com a medalha sem ao menos entrar em campo no torneio. Nas redes sociais, o brasileiro brincou com a situação (assista abaixo).

"É isso! É igual na escola. A rapaziada só fazia o trabalho e eu chegava como? Só com a nota", disse Neymar, aos risos, enquanto mostrava a medalha. Antes do jogo, o brasileiro compartilhou um vídeo em que aparece na beira do campo e escreveu: "E a vontade de estar lá?"

Neymar se lesionou no dia 17 de outubro de 2023 no jogo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e a previsão é que ele possa retornar aos gramados na pré-temporada de 2024/25.