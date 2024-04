NBA: Thunder e Nuggets vão aos playoffs e os Warriors sonham com classificação

"Ele é um dos artilheiros mais talentosos desta liga e não se preocupa só em fazer cestas. Quer passar a bola e jogar da maneira certa, o que o torna extremamente difícil de marcá-lo. Jokic é jogador completo", afirmou Jackson que, ao lado de Porter, assinalou 19 pontos.

Pelo lado do Cleveland, quem mais pontuou foi Evan Moley. Apesar do tropeço, os Cavs ainda têm uma situação relativamente tranquila. A franquia ocupa o terceiro posto da Conferência Leste com 45 vitórias e 30 derrotas.

Também pela rodada deste domingo, os Thunders buscaram uma vitória emocionante sobre o New York Knicks: 113 a 112 em pleno Maddison Square Garden. A partida foi definida nos últimos segundos e o triunfo coloca a franquia de Oklahoma na liderança do lado Oeste e também classificada para os playoffs.

Se Jalen Williams terminou a partida como o maior pontuador do duelo com 33 pontos, coube a Shai Gilgeous-Alexander o título de herói do confronto. Faltando pouco mais de 2 segundos, foi dele a cesta que deu a vitória ao Oklahoma. "Foi simplesmente emocionante. O nosso time lutou bastante para conseguir o resultado", disse Shai.

Quarto colocado na Conferência Leste, o New York Knicks segue na caminhada para confirmar a passagem à outra fase do torneio.

Ainda em busca da classificação, o Golden State Warriors precisou se superar para bater o San Antonio Spurs por 117 a 113 após um mau começo. Depois de ficar atrás no placar ao fim do primeiro tempo, o time encontrou forças para reagir no final.