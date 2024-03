Eurocopa 2024: veja como ficaram os grupos após o fim da repescagem

Estão definidos os grupos da Eurocopa deste ano. O torneio tem a Alemanha como país-sede nesta edição e teve os últimos classificados definidos após os jogos da repescagem disputados ontem (27). Três vagas estavam em disputa e acabaram com Geórgia, Ucrânia e Polônia.

A seleção georgiana foi classificada à Eurocopa pela primeira vez após vencer a Grécia nos pênaltis por 4 a 2. As penalidades máximas também garantiram a equipe polonesa na competição: superou o País de Gales por 5 a 4. Já a Ucrânia venceu a Islândia de virada por 2 a 1.

A Geórgia entra na competição no Grupo F, ao lado de Turquia, Portugal e República Checa. A Ucrânia compõe o Grupo E, que também tem Bélgica, Eslováquia e Romênia. Por fim, a Polônia garantiu vaga no Grupo D, com Holanda, Áustria e França.