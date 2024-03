NBA: Curry e Lebron travam batalha, e Warriors vencem Lakers

Imagem: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A NBA teve LeBron James e Stephen Curry frente a frente neste sábado. O astro do Los Angeles Lakers foi o cestinha da partida e protagonizou um lance de quatro pontos - um arremate de três, somado com o lance livre após falta de Trayce Jackson-Davis -, mas não conseguiu evitar a derrota para o Golden State Warriors por 128 a 121, na Crypto.com Arena.

James fez 40 pontos e ainda contribuiu com oito assistências e nove rebotes. Já Curry liderou os Warriors para mais uma vitória com 31 pontos, além de seis assistências e cinco rebotes. Klay Thompson também foi um dos destaques com 26.

A partida marcou o retorno de Curry após perder três jogos por causa de uma lesão no tornozelo. Já Anthony Davis, 'fiel escudeiro' de Lebron James precisou deixar o duelo no primeiro tempo. Ele sofreu uma lesão no olho e não teve condições de continuar em quadra.