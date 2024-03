Técnico explica 'susto' com Gabriel Novais e Ponte Preta terá força máxima contra Santo André

Precisando apenas de um empate para selar a classificação para as quartas de final no Grupo B do Paulistão, a Ponte Preta já começou a semana focada no duelo contra o Santo André, no próximo domingo, às 16h, quando acontecem todos os jogos da 12ª rodada. O técnico João Brigatti deve ter todos os jogadores à disposição para o duelo.

Apesar de ter entrado no segundo tempo e marcado o gol de empate, por 1 a 1, contra o Novorizontino, no último domingo, o atacante Gabriel Novais precisou ser substituído ainda antes do final da partida.

Brigatti explicou que não passou de um susto e que o jogador passou mal e por isso, precisou sair. Mas, não é problema para o duelo do Santo André. Por outro lado, a única dúvida segue sendo o meia-atacante Dodô, que se recupera de um estiramento no joelho e será reavaliado. A tendência é que volte somente nas quartas de final, caso a Ponte Preta passe de fase. Atualmente, a Ponte Preta é segunda colocada do Grupo B com 17 pontos. O Água Santa, rival pela vaga, tem 14.

Por isso, o time campineiro só seria eliminado caso seja derrotado para o Santo André e o Água Santa vença o Corinthians, porque o time de Diadema ficaria com uma vitória a mais (5 contra 4).