Praia Clube bate o Minas e conquista título da Copa Brasil de vôlei feminino

Em um jogo de cinco sets e de muita emoção, o Praia Clube conquistou, na noite deste domingo, o título da Copa Brasil de vôlei feminino diante do Minas Tênis Clube. O roteiro foi digno de uma conquista inédita. Depois de abrir 2 a 0, a equipe de Uberlândia permitiu o empate e só garantiu a taça no quinto set.

O placar de 3 a 2 teve parciais de 25/23, 29/27, 22/25, 16/25 e 16/14. O confronto teve a duração de 2h44min. Esta é a primeira vez que o Praia Clube leva para a sua sala de troféus a Copa Brasil. A decisão foi realizada na Arena Multiuso, em São José, Santa Catarina.

Marcado pelo equilíbrio, os três primeiros sets foram definidos com placares apertados. Ana quarta parcial, no entanto, o Praia Clube se desconcentrou e permitiu ao Minas, abrir uma vantagem para vencer por 25 a 16 e decretar o empate no confronto.

O quinto set foi marcado por reviravoltas deixando o público bastante agitado. O Minas abriu 2 a 0, mas permitiu a reação do rival que emplacar 6 a 2 no marcador indo para a virada de quadra com a vantagem de três pontos (8 a 5).

No entanto, a decisão ficou mesmo para o final. O Minas mostrou poder de reação e fez 14 a 13. A equipe ainda teve um match point, mas não soube definir o jogo. Kuznetsova, eleita a melhor em quadra, empatou o duelo em 14 a 14 e o titulo foi definido em um erro de ataque de Kisy, dando ao Praia Clube, o titulo do torneio.