Immobile prevê 'ambiente infernal' diante do Bayern, mas confia na Lazio: 'Jogo fundamental'

Autor do gol da vitória e vantagem mínima nas oitavas de final diante do Bayern, o artilheiro e ídolo Ciro Immobile sabe que a Lazio não terá vida fácil em Munique nesta terça-feira. Mesmo prevendo um "ambiente infernal" no Allianz Arena, o jogador confia em grande apresentação e vaga.

"É claro que amanhã (terça-feira) o ambiente será infernal. Tivemos algumas dificuldades (na ida), mas quero que o grupo mantenha a calma para podermos jogar as nossas cartas da melhor forma possível", afirmou o jogador, sem esconder o orgulho com o crescimento da equipe.

Com o 1 a 0 em Roma, um empate garante vaga nas quartas de final. "Acreditamos no caminho que estamos trilhando e no crescimento que estamos tendo", frisou. "Estar aqui pela Lazio e representar a Itália é motivo de muito orgulho. Não vejo grande diferença entre o nosso campeonato e os outros", enfatizou, antes de avaliar a partida de volta.

"Será um jogo cheio de responsabilidade. Teremos que ter a mesma determinação da primeira mão e acrescentar algo mais. O jogo de amanhã é fundamental para o nosso progresso. Gosto de competir com os melhores como o Kane, procuro sempre tirar deles tudo o que possa me ajudar a melhorar, principalmente a nível mental", explicou.

E espera usar a luta apresentada diante do Milan, mesmo jogando em boa parte da partida com um atleta a menos, para esperar que a postura se repita. Mesmo derrotada por 1 a 0, a Lazio se defendeu bem e criou chances para ganhar. "Contra o Milan vi um grande espírito de equipe. Estou muito orgulhoso de poder usar a braçadeira de capitão num jogo tão importante."