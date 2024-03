Vasco encara a Portuguesa para confirmar última vaga nas semifinais do Carioca

Para assegurar a última vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo neste domingo, às 18h10, quando recebe a Portuguesa em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 11.ª e última rodada da primeira fase, que vale a Taça Guanabara. O Cruzmaltino já vai entrar em campo sabendo do resultado do Botafogo, concorrente direto pela classificação.

O Vasco fecha o G-4 com 19 pontos e só depende de suas forças para se juntar a Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu nas semifinais. O Botafogo é o único que pode ultrapassá-lo, pois está em quinto com 17. O alvinegro entra em campo antes, às 16h, diante do Fluminense. Se vencer, o Vasco será obrigado a conquistar os três pontos. Se o time cruzmaltino empatar, ambos ficarão com 20 pontos, mas o Botafogo teria uma vitória a mais: 6 a 5.

O Vasco deve contar com o retorno da principal estrela. O meia Dimitri Payet, recuperado de quadro gripal, treinou normalmente e deve ser titular. O volante Zé Gabriel, suspenso, é ausência confirmada. O lateral-direito Paulo Henrique regressa aos titulares, assim como o zagueiro João Victor.

Artilheiro e de contrato renovado, Vegetti se mostra novamente à vontade nas quatro linhas. O argentino estufou a rede quatro vezes nos últimos três jogo, contabilizando a Copa do Brasil no meio de semana, em que o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3 a 1, em Itajaí (SC). Ele, agora, com 14 gols, consta no 'Top 10' dos maiores goleadores estrangeiros da história do clube.

A Lusa, sétima colocada com 14 pontos, não tem mais chances de ser semifinalista e apenas cumpre tabela porque está garantida na Taça Rio, disputa que vai reunir do quinto ao oitavo colocado. Na última rodada, perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, o que resultou na demissão do técnico João Carlos Ângelo.

Quem assume interinamente é Carlos Tozzi. Principal articulador do meio-campo, Romarinho não joga porque está suspenso. O zagueiro Michel, o meia Nenê Bonilha e o atacante Wandinho, lesionados, também estão cortados.

O volante Anderson Rosa volta depois de cumprir suspensão e deve retomar o lugar de João Paulo no meio-campo. O restante da escalação deve ser a base das últimas partidas da equipe no Carioca.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X PORTUGUESA

VASCO - Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Juan Sforza, Galdames e Lucas Piton; Payet, Vegetti e Rossi. Técnico: Ramón Díaz.

PORTUGUESA - Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; Anderson Rosa, Wellington Cézar e Leandrinho; Cesinha, Patrick Carvalho e Miguel. Técnico: Carlos Tozzi.

ÁRBITRO - Philip George Bennett.

HORÁRIO - 18h10.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).