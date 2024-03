Ponte Preta e Novorizontino têm briga direta por vaga na fase de mata-mata do Paulistão

O estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, será palco, neste domingo, às 17h, de um duelo direto pela classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão. Ponte Preta e Novorizontino podem carimbar o passaporte ainda nesta 11.ª rodada. Para isso, precisam vencer este confronto e contar com tropeços de seus rivais diretos pela vaga.

A Ponte Preta chega embalada por uma vitória em cima do Corinthians, na Neo Química Arena, por 1 a 0, e com 16 pontos, garante a segunda vaga do Grupo B, caso vença o duelo e o Água Santa, que tem 14 pontos, tropece.

O Novorizontino vive uma situação parecida no Grupo D. Empatado com 18 pontos com o São Paulo, o time de Novo Horizonte precisa ganhar da Ponte Preta e torcer para que o São Bernardo, terceiro colocado com 15, não vença. O time do Morumbi também garante vaga em caso de tropeço da equipe do ABC Paulista.

O técnico João Brigatti, que renovou contrato até o final do ano nesta sexta-feira, poderá contar com dois jogadores que foram liberados pelo departamento médico e voltam a ficar à disposição: o zagueiro Luis Haquin e o atacante Gabriel Novaes.

O defensor, que vinha sendo titular, foi preservado diante do Corinthians por conta de dores na coxa, mas já está recuperado. Ele deve entrar no lugar de Matheus Silva. Já o centroavante está fora desde a partida contra o Red Bull Bragantino, pois estava em tratamento de um trauma no pé. Mas neste momento, deve começar como opção no banco de reservas.

De qualquer forma, o sistema de jogo será mantido com três zagueiros, no 3-5-2. No meio-campo, Emerso Santos disputa vaga com Ramon Carvalho. Os dois têm se revezado no setor.

O único que segue como dúvida é o meia-atacante Dodô. Ele se recupera de um estiramento no joelho e não deve ter condições de jogo por enquanto.

No Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista aguarda o departamento médico para definir o time. O zagueiro Rafael Donato e o lateral-direito Willean Lepo foram substituídos ainda no primeiro tempo do jogo contra o Água Santa por problemas físicos e dificilmente estarão à disposição do treinador.

Desfalques nas últimas partidas, os zagueiros César Martins e Paulo Eduardo, o volante Geovane, o lateral-direito Rodrigo Soares e o meia Rômulo ainda são tratados como dúvidas. Reforço é o zagueiro Chico, que cumpriu suspensão diante do Água Santa

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA X NOVORIZONTINO

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luis Haquin, Castro e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Léo Naldi, Ramon Carvalho (Emerson Santos), Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

NOVORIZONTINO - Jordi; Chico, Renato Palm e Reverson; Raul Prata, Willian Farias, Marlon, Neto Pessoa e Danilo Barcelos; Waguininho e Fabrício Daniel. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

HORÁRIO - 17h.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).