Atlético-MG vence o Ipatinga e, sem vantagem, pega o América-MG nas semi do Mineiro

O Atlético-MG fez valer a superioridade técnica e o fator casa para vencer com facilidade o Ipatinga por 3 a 0, neste sábado à tarde, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, a última da primeira fase e classificou o time para a fase de semifinal da competição, como líder do Grupo B, com 14 pontos. Na próxima fase, o confronto é diante do América-MG.

Serão dois confrontos e os atleticanos terão o desafio de tirar a vantagem americana, que atuará por dois empates e ainda com direito a escolher os mandos de campo. O América, único invicto da competição, fechou a fase inicial na liderança do Grupo C, com 18 pontos, ao vencer por 1 a 0 o Tombense, até então invicto, na cidade de Tombos.

O Ipatinga terminou na lanterna do Grupo A, com sete pontos. O time do Vale do Aço vai disputar o triangular que vai definir os dois clubes rebaixados ao Módulo II, equivalente à segunda divisão do Campeonato Mineiro. Os adversários serão o Itabirito e Patrocinense.

O Atlético dominou todo o primeiro tempo e não demorou para marcar. Aos 13, Igor Gomes bateu falta pelo lado esquerdo e Rubens cabeceou para baixo, sem chance para o goleiro Douglas Baldini.

Aos 26, ampliou. Após cruzamento de Alisson pelo lado direito, Cadu sobe e cabeceia para baixo, no cantinho. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O Atlético fazia um jogo confortável e antes do intervalo quase fez o terceiro com Igor Gomes. O Ipatinga chegou a diminuir aos 14 com Raphael, mas o gol foi anulado por impedimento.

Mesmo assim, o Atlético ampliou. Aos 17, Battaglia roubou a bola, acionou Cadu e o atacante cruzou para trás justamente para o volante finalizar de chapa de pé para o fundo do gol. O Atlético ainda teve outras chances para ampliar, mas faltou capricho nas finalizações.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 X 0 IPATINGA

ATLÉTICO-MG - Everson; Edenilson, Jemerson, Bruno Fuchs e Rubens (Patrick); Battaglia (Paulo Vitor), Franco, Igor Gomes (Isaac) e Gustavo Scarpa (Vitor Gabriel), Alisson (Pedrinho) e Cadu. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

IPATINGA - Douglas Baldini; Ézio (Rayan), Nilo, Alex Trindade e Helbert (Pedrinho); Marquinhos Bento, Paranhos e Gérson Magrão; Vico (Alex Matos), Luís Felipe (Rafael Lopes) e PH. Técnico: Fabiano Braz.

GOLS - Rubens, 13 minutos e Cadu, aos 26 minutos do primeiro tempo. Battaglia, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rubens e Alisson (Atlético-MG); Gerson Magrão e Marquinhos Bento (Ipatinga).

ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Júnior.

RENDA - R$ 1.521.529,94

PÚBLICO - 34.988 pessoas

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).