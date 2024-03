Aston Villa abre 2 a 0, cede empate, mas vence Luton Town com gol no final no Inglês

Com dois gols do atacante Ollie Watkins no primeiro tempo e um no final do jogo, o Aston Villa venceu o Luton Town por 3 a 2 neste sábado no Campeonato Inglês. Na quarta posição na tabela, com 55 pontos, o Aston Villa segue com o objetivo de voltar a disputar a Liga dos Campeões após mais de 40 anos.

Campeão da principal competição entre clube da Europa em 1981/1982, quando ainda se chamava Copa dos Campeões, o Aston Villa não disputa a Liga dos Campeões desde a temporada 1982/1983, quando foi eliminado pela Juventus nas quartas de final.

Nesta temporada, o Aston Villa disputa a Liga Conferência, terceiro interclubes europeu em importância, depois da Liga dos Campeões e Liga Europa. Na quinta-feira, vai a Amsterdã enfrentar o Ajax pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

O Aston Villa tem cinco pontos e um jogo a mais do que o Tottenham, seu principal rival na disputa pela quarta e última vaga inglesa na Liga dos Campeões. Nesta rodada, o Tottenham venceu o Crystal Palace por 3 a 1.

Neste sábado, o Aston Villa construiu uma boa vantagem no primeiro tempo. Watkins abriu o placar, de cabeça, aos 24 minutos, após cobrança de escanteio. O segundo gol aconteceu após assistência do brasileiro Douglas Luiz, que foi convocado para a seleção na sexta-feira. O assistente marcou impedimento de Watkins, mas o gol foi validado após revisão do VAR. Foi o 16º gol do atacante no campeonato. Ele tem um gol a menos do que o norueguês Haaaland, do Manchester City, artilheiro do Inglês.

O Luton Town, que luta contra o rebaixamento e na terça foi goleado por 6 a 2 pelo Manchester City na Copa da Inglaterra, conseguiu reagir no segundo tempo. O time da casa diminuiu aos 21 minutos com Tahith Chong e empatou seis minutos depois com Carlton Morris. O Aston Villa, porém, chegou à vitória com Digne, que completou de cabeça o cruzamento de Diaby aos 44 minutos.

Os domínios dos times em cada parte do jogo podem ser confirmados pelas estatísticas. No primeiro tempo, o Aston Villa finalizou dez vezes, sendo seis na direção correta, contra apenas três, todas erradas, do Luton Town. Na segunda etapa, foram oito tentativas do time da casa contra apenas duas finalização do Aston Villa.

Na próxima rodada, o Aston Villa enfrenta seu adversário direto por vaga na Liga dos Campeões, o Tottenham, em seu estádio, no domingo. Já o Luton Town joga no sábado contra o Crystal Palace.