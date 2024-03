Pablo Maia, Savinho, Wendell: conheça os jogadores que são novidade na 1ª lista de Dorival

Dorival Júnior fez a sua primeira convocação no comando da seleção brasileira nesta sexta-feira, visando os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. A lista anunciada pelo treinador em coletiva realizada na sede da CBF, no Rio, confirmou a tendência de renovação iniciada por Fernando Diniz no ano passado. Dos 26 jogadores, nove são considerados novidades, incluindo cinco atletas que nunca haviam sido convocados. Confira abaixo quem são as caras novas da seleção.

RAFAEL

Aos 34 anos, Rafael finalmente alcançou o auge de sua carreira. Depois ficar mais de uma década na reserva do Cruzeiro para o experiente Fábio, atualmente no Fluminense, o arqueiro teve uma passagem sem brilho no Atlético-MG até ser contratado pelo São Paulo no fim de 2022. Ele chegou ao tricolor paulista com a missão de encerrar a rotatividade na meta da equipe, que ainda buscava um sucessor para Rogério Ceni mais quase dez anos após a sua aposentadoria. Rafael se firmou rapidamente e foi destaque nas conquistas da Copa do Brasil, em 2023, e da Supercopa do Brasil, no mês passado.

PABLO MAIA

Apesar de ter apenas 22 anos, o volante possui história marcante no São Paulo. Depois de brilhar na Copinha de 2022, ele foi integrado ao elenco principal e logo ganhou chances entre os titulares. Apesar do altos e baixos em sua primeira temporada, ele cresceu após a chegada de Dorival Júnior e se tornou peça-chave do time campeão da Copa do Brasil e da Supercopa, e já acumula mais de cem partidas pelo tricolor paulista. A ida do jogador para a Europa é especulada desde o ano passado e a tendência é ocorrer novo assédio no meio do ano.

MURILO

Natural da Bahia, Murilo foi revelado pelo Cruzeiro e teve breve passagem pelo futebol da Rússia antes de chegar no Palmeiras, em 2022. Ele ganhou chance com Abel Ferreira após lesões de Luan e agarrou a titularidade, formando uma das melhores duplas de zaga do País ao lado do capitão Gustavo Gómez.

LUCAS BERALDO

Beraldo estreou profissionalmente pelo São Paulo em 2022 e ganhou sequência entre os titulares no ano seguinte após Ferraresi e Alan Franco sofrerem com problemas físicos. Canhoto de boa qualidade técnica, o zagueiro rapidamente chamou a atenção de gigantes da Europa e foi contratado pelo Paris Saint-Germain por aproximadamente R$ 107 milhões em janeiro. Com apenas 20 anos, já figura entre os 11 iniciais do time estrelado pelo craque francês Kylian Mbappé.

YAN COUTO

Revelado pelo Coritiba, o lateral-direito de 21 anos já havia sido chamado por Fernando Diniz para os duelos contra Venezuela e Uruguai após o corte de Vanderson, mas atuou apenas poucos minutos contra os venezuelanos. O jogador pertence ao Grupo City e está emprestado ao Girona, time do mesmo conglomerado que faz campanha surpreendente no Campeonato Espanhol. Especula-se que ele vai retornar à equipe inglesa na próxima temporada.

WENDELL

O lateral-esquerdo ganhou projeção nacional atuando pelo Grêmio. Na Europa, jogou pelo Bayer Leverkusen e foi convocado por Tite para os jogos contra Bolívia e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, após lesão de Marcelo, mas não entrou em campo. Aos 30 anos, o jogador é um dos destaques do Porto, de Portugal.

AYRTON LUCAS

O potiguar de 26 anos foi revelado pelo Fluminense e passou pelo futebol da Rússia antes de retornar ao Brasil para jogar no Flamengo. No time rubro-negro, ele viveu bom momento na última temporada, mas perdeu espaço após a chegada de Jorge Sampaoli. Com a chegada de Tite e a aposentadoria de Filipe Luís, ele voltou a jogar mais vezes entre os titulares e atualmente é um dos destaques da equipe carioca.

JOÃO GOMES

Natural do subúrbio do Rio, João Gomes fez toda a base no Flamengo, sendo alçado aos profissionais em 2020, ano da pandemia. Ele começou a ganhar oportunidades em 2022, sob o comando de Paulo Sousa, e se manteve entre os titulares mesmo após a demissão do português. O volante se notabiliza tanto pela força na marcação e quanto pela capacidade para chegar ao ataque. Foi vendido no ano passado ao Wolverhampton, da Inglaterra, por R$ 103,2 milhões e é um dos destaques da equipe na Premier League.

SAVINHO

Assim como Yan Couto, o atacante Savinho, de apenas 19 anos, é um dos destaques da campanha surpreendente do modesto Girona na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Revelado pelo Atlético-MG, o jogador foi vendido em 2022 ao Grupo City por R$ 33,5 milhões, mas o time brasileiro espera dobrar este valor com bônus por metas alcançadas pelo atletas, que deve ser "promovido" ao Manchester City na próxima temporada.