Jovens marcam, mas Bayern tropeça no Alemão ao ceder empate ao Freiburg em jogo de golaços

O Bayern de Munique voltou a decepcionar no Campeonato Alemão. Sob discurso confiante dos dirigentes de que ainda é possível buscar o líder Bayer Leverkusen, o time cedeu o empate ao Freiburg, por 2 a 2, no fim e pode ficar 10 pontos atrás na tabela. A partida ficou marcada por quatro belos gols, sendo de dois jovens para os bávaros, como sua nova diretoria exigiu.

Com a igualdade, o Bayern agora soma 54 pontos, diante de 61 do Leverkusen, que visita o Colônia no domingo e pode abrir 10 no topo da tabela. A preocupação dos bávaros se tornaria outra. Caso o Stuttgart vença o Wolfsburg, vai ficar somente quatro pontos atrás, ameaçando sua segunda colocação.

No primeiro jogo após apresentar sua remodelada diretoria de futebol, ganhando voto de confiança de que a conquista do Alemão ainda é possível e, ao mesmo tempo, uma cobrança para ter mais jovens entre os titulares, o Bayern entrou em campo mexido. Mathys Tel, de somente 18 anos, apareceu entre os titulares pela primeira vez, para formar o ataque com Kane e Thomas Müller.

O Bayern, contudo, começou a partida levando enorme sufoco, sofrendo para segurar a dupla Günter e Grifo pela esquerda. E não fosse Neuer e a trave, o time bávaro iria para o intervalo levando uma goleada. Em uma mesmo lance, aos 11 minutos, o experiente goleiro fez defesa milagrosa em cabeçada à queima roupa e, no rebote, viu a linda bicicleta do atacante parar no travessão.

O Freiburg seguiu ofensivo e ficou em vantagem com bomba de Günter de fora da área. O lateral estava impossível na partida e quase ampliou após lançamento longo. Saiu frente a frente com Neuer e chutou nas pernas do goleiro, que ainda fez outras duas boas defesas na primeira etapa.

Acuado e sofrendo nos contragolpes, o Bayern só conseguiu empatar já na reta final da etapa. Após o cruzamento à área, a defesa afastou mal e o menino Tel ganhou do zagueiro e bateu cruzado, no ângulo, para empatar. Uma pintura daquele que é considerado um promissor atacante para o futuro. O menino francês tem somente 18 anos e chegou como craque do Rennes.

Diferentemente da primeira etapa, na qual pouco produziu, o Bayern voltou do intervalo mais adiantado e atrevido. Tel e Kane assustaram com batidas perigosas. O Freiburg, por outro lado, queria acabar com a fama de freguês dos bávaros - perdeu 12 dos últimos 15 jogos - e também atacava. Eggestein mandou pelo alto a oportunidade de recolocar os mandantes em vantagem.

Musiala parou em defesa no susto de Atubolu e o Freiburg ainda salvou uma bola em cima da linha antes de levar a virada do Bayern. Aos 30 minutos, em nova pintura, desta vez com o também jovem Musiala, os visitantes fizeram 2 a 1. O atacante de 21 anos recebeu pela esquerda, passou por três defensores e mandou no canto do goleiro. Vibrou muito com o surrado "eu estou aqui".

Thomaz Tuchel optou por sacar o atacante para reforçar a marcação com o zagueiro Upamecano. E acabou castigado. Pintura de um lado, resposta ao mesmo estilo do outro. Após uma cobrança de lateral para a área, Holer acertou lindo voleio de esquerda para empatar aos 41 e "pedir" o grito da torcida, que ficou satisfeita com o resultado final.