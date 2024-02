CEO do Fortaleza fala sobre licença de Galhardo : 'Temos que entender o lado humano'

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, comentou, nesta quarta-feira, o momento difícil pelo qual passa o jogador Thiago Galhardo, após o atentado sofrido pela equipe cearense, no Recife, quando do duelo com o Sport, válido pela Copa do Nordeste na semana passada. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

"A gente entendeu de imediato, é um ser humano. Ele fica afastado dos treinamentos, a princípio, até domingo. Não está em Fortaleza, está com a família, fazendo tratamento. E a gente tem que entender o lado humano, o que aconteceu foi muito grave", disse o dirigente ao GE.

Segundo Paz, Galhardo "procurou o Vojvoda na sexta-feira, depois do treino, conversaram no gramado mesmo alguns minutos. No sábado, logo após o treino aberto, fomos conversar. Ele expôs as dificuldades que estava tendo. Antes mesmo do episódio de quarta-feira, ele disse que já vinha com alguns sintomas de depressão, de esgotamento mental, mas que o episódio de quarta-feira foi o estopim para que ele pedisse esse período para cuidar da saúde mental dele".