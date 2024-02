Botafogo recebe o Aurora em busca da classificação na Libertadores para aliviar pressão

Pressionado por conta da campanha ruim no Campeonato Carioca, o Botafogo tenta recuperar a confiança em mais um jogo importante na temporada. Nesta quarta-feira, às 21h30, o time carioca recebe o Aurora, da Bolívia, no Engenhão, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores da América precisando vencer para se garantir no tempo normal.

No primeiro jogo, na Bolívia, houve empate por 1 a 1. Assim, a definição da vaga ficou completamente aberta. Júnior Santos abriu o placar para os brasileiros e o meia Dario Torrico empatou o confronto nos acréscimos. O resultado provocou a queda do então técnico Tiago Nunes.

Desta vez, quem vencer estará classificado à terceira fase, última antes da formação de grupos. Uma nova igualdade no placar leva a definição da vaga para os pênaltis.

Apesar de tentar esquecer a campanha no último Campeonato Brasileiro, em que perdeu o título depois de liderar a maioria das rodadas do primeiro turno, os efeitos ainda são sentidos. O Botafogo só está disputando as fases preliminares porque sequer terminou no G-4, terminando em quinto lugar.

Além disso, corre o risco de ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca pelo segundo ano seguido. Em quinto lugar com 17 pontos, precisa vencer o Fluminense na última rodada e torcer por tropeço do Vasco diante da Portuguesa.

Toda essa situação resultou, semana passada, na demissão do técnico Tiago Nunes. Com isso, o auxiliar fixo do clube, Fábio Matias está à frente do time interinamente. Ele terá o zagueiro Alexander Barboza, que sofreu uma fratura no nariz, mas treinou com proteção no rosto, que também deverá ser utilizada no jogo. O volante Patrick de Paula também treinou, mas está em transição física após lesão.

Fábio Matias destacou que o mais importante no momento é passar tranquilidade aos jogadores. "Já vinha trabalhando com os atletas. Estava habituado a ter o contato diário. É ter tranquilidade e conduzir para este jogo. Os atletas são de alto nível, que muitos clubes até de fora do país gostariam de ter. O principal é ter confiança para jogar", explicou.

Pelo lado do Aurora, o técnico Mauricio Soria tem boas notícias para o segundo confronto. O zagueiro Robles e o atacante Blanco cumpriram suspensão na semana passada e devem ser titulares. Com isso, o defensor Luis Barboza e o atacante brasileiro Serginho, ex-Mogi Mirim e Portuguesa, voltam a ser opções no banco de reservas.