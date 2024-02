Artilharia do Paulistão deixa Flaco López com esperança de ser chamado para a seleção argentina

O gol marcado na vitória, por 2 a 0, sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Canindé, colocou o atacante Flaco López, do Palmeiras, na liderança da artilharia do Campeonato Paulista, com sete gols, ao lado de Dellatorre, do Mirassol. O feito deixou o jogador entusiasmado.

"Se eu continuar assim, acho que deverei ter uma oportunidade na seleção argentina, que é o sonho de todo jogador", afirmou o atleta ao TNT Sports, após a partida. Flaco López festejou o bom início de temporada, a terceira no Palestra Itália.

"Fico muito feliz. É o meu melhor momento no Palmeiras. Temos uma motivação de entrar e mostrar que o Palmeiras é a melhor equipe do País e isso nos ajuda a buscar os resultados", disse o jogador, que abriu o placar, ao finalizar de cabeça, demonstrando muito oportunismo.

Com a melhor campanha do Paulistão, com 24 pontos, ma liderança do Grupo B, o Palmeiras volta a campo no domingo, às 20 horas, no MorumBis, diante do São paulo, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase.