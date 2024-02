Ponte Preta pode voltar às quartas de final do Paulistão depois de quatro anos

A histórica vitória sobre o Corinthians deixou a Ponte Preta próxima de repetir um feito que não acontece há quatro anos: passar da fase de grupos do Campeonato Paulista. A última vez que isso aconteceu foi em 2020. Também sob o comando de João Brigatti, a Ponte eliminou o Santos nas quartas de final e caiu na semifinal para o Palmeiras, com uma derrota por 1 a 0 no Allianz Parque.

No ano seguinte, a Ponte escapou do rebaixamento na última rodada. Em 2022, não teve jeito. O clube caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista, mas o retorno veio logo em 2023, com o título da competição.

Faltando duas rodadas, a equipe de Campinas é a vice-líder do Grupo B, com 16 pontos, a dois do Água Santa. Líder, com 21, o Palmeiras já está classificado, enquanto o lanterna Guarani, com seis, luta apenas contra o rebaixamento.

No domingo, dia 3 de março, a Ponte recebe o Novorizontino, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. A despedida da fase de grupos será no dia 10, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel.