Tenistas reclamam do saibro de Santiago, onde João Fonseca sofreu queda

Reclamações, contusões, e até quedas durante os jogos. Este tem sido o saldo das partidas que estão sendo disputadas no Torneio de Santiago em razão da precária condição das quadras. O brasileiro João Fonseca, eliminado nesta terça-feira, foi mais uma vítima dessa situação.

Durante o confronto com o argentino Thiago Tirante, ele sofreu uma queda feia ao tentar devolver uma bola no fundo da quadra. A condição ruim da quadra de saibro acabou dificultando a tentativa de reação do jovem tenista de 17 anos, que perdeu o duelo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6.

No lance, ele tentou deslizar no fundo da quadra para chegar na bola, mas o seu pé direito ficou preso no chão. No local foi formado um buraco e o jogador caiu rolando. Ele voltou a jogar, mas reclamou do terreno.