F-1 terá suas duas primeiras provas da temporada aos sábados; entenda o motivo

A temporada 2024 da Fórmula 1 vai começar neste fim de semana. O GP do Bahrein inaugura o ano que marca o último campeonato de Lewis Hamilton na Mercedes, antes de ele ir para a Ferrari, conforme noticiado semanas atrás. As duas primeiras corridas, contudo, são marcadas por uma peculiaridade: elas serão disputadas no sábado e não no tradicional domingo.

O motivo das mudanças é o Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana, que tem seu início em 10 de março. Durante o período, os muçulmanos cumprem uma série de regras, dentre as quais está o jejum durante o dia - entre o nascer e o pôr do sol. Isso fez com que o GP da Arábia Saudita, o segundo da temporada, tivesse de ser transferido para sábado à noite, em 9 de março, um dia antes do mês sagrado iniciar. O país tem o islamismo como religião oficial.

No Bahrein, o Islã também é o culto oficial do país. O GP, contudo, será dias antes do Ramadã começar. O conflito, neste caso, envolve o regulamento da Fórmula 1, que exige o mínimo de uma semana entre duas provas. Por isso, toda programação do primeiro GP do ano foi antecipada em um dia em função da segunda prova. A corrida será no sábado, dia 2 de março, a partir das 11h30 (de Brasília).

No Ramadã, os seus seguidores se abstêm de comer, beber - mesmo água -, fumar, falar palavras obscenas ou manter relações sexuais do amanhecer ao anoitecer. A jornada de trabalho é reduzida durante esse período em consideração ao estado físico dos que estão jejuando.

Segundo a crença, os muçulmanos fortalecem sua solidariedade e gratidão a Deus ao jejuar em conjunto. O jejum é um dos cinco pilares do Islã, considerado um ato de autopurificação, que leva as pessoas a ter força e paciência e a conhecer a si mesmos. O Ramadã também é um mês de caridade, quando a maioria dos muçulmanos faz o zakat, que é uma espécie de doação para os pobres. Ele também é considerado um período especial de devoção a Alah, principalmente por meio das orações e a leitura do Alcorão, o livro sagrado islâmico.

O primeiro GP a ser disputado em um sábado foi o de Las Vegas, nos Estados Unidos, no ano passado. A corrida aconteceu na noite de sábado, no fuso horário local. No Brasil, já era madrugada de domingo. Nesta temporada, o calendário continua o mesmo para a cidade americana.

Nesta quinta-feira, começam as sessões de treinos livres. Na sexta, há a terceira sessão, seguida pela qualificação para o grid. A corrida tem previsão de largada às 12h (horário de Brasília), no sábado.