Seleção feminina derrota a Colômbia por 1 a 0 e se classifica para o mata-mata da Copa Ouro

Com gol de Duda Santos no início do jogo, a seleção brasileira feminina venceu a Colômbia por 1 a 0, nos Estados Unidos, e se classificou de maneira antecipada para o mata-mata da Copa Ouro. O Brasil lidera o Grupo B com seis pontos em dois jogos. Colômbia e Porto Rico têm três pontos. O Panamá, que perdeu de Porto Rico por 2 a 1 na preliminar do jogo do Brasil, está zerado.

O triunfo obtido no estádio Snapdragon, na Califórnia, foi a quinta vitória de Arthur Elias no comando da seleção. Em sete jogos, o técnico acumula cinco vitórias e duas derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

O Brasil saiu em vantagem logo aos 4 minutos de jogo. A goleira colombiana Natalia Giraldo falhou, e Bia Zaneratto interceptou a saída de bola. Em um rápido contra-ataque, Duda Santos aproveitou o passe de Gabi Nunes e marcou. Foi o terceiro gol da alagoana em dez jogos pela seleção.

O time de Arthur Elias teve outra boa chance com nova falha da goleira adversária, mas Adriana desperdiçou. A seleção conseguiu um segundo gol, após cobrança de falta de Yasmim e cabeçada de Geyse, mas foi anulado pelo VAR.

No final da partida, as duas equipes se lançaram ao ataque, e o Brasil conseguiu segurar a vitória. "Foi um grande jogo, um clássico com muita rivalidade. Estamos de parabéns", afirmou Duda Santos.

A seleção volta a jogar contra o Panamá na quarta-feira, às 0h15 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. Os Estados Unidos também já estão garantidos nas quartas da Copa Ouro, com 100% de aproveitamento.