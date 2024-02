Seleção masculina vence Paraguai por 108 a 43 nas Eliminatórias da AmeriCup de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete derrotou o Paraguai por 108 a 43 em sua estreia nas Eliminatórias da AmeriCup de 2025. O duelo aconteceu na noite desta sexta-feira no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e teve o armador Yago Mateus como cestinha com 22 pontos.

"Fizemos um grande jogo, diante da nossa torcida, o que tinha tempo que não acontecia. Agora é pensar já no próximo duelo com eles", afirmou Lucas Dias, que terminou com 16 pontos. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, em Assunção, no Paraguai, fechando a primeira janela do torneio.

Em Assunção, o Brasil não poderá contar com Yago Mateus e Bruno Caboclo, que retornam para os seus clubes na Europa. Eles jogam no Estrela Vermelha e no Partizan, da Sérvia, respectivamente. Zu Júnior, do Sesi Franca, e Daniel Onwenu, do Corinthians, que não atuaram nesta sexta, viajam no sábado com a seleção.

Nesta janela, Demétrius Ferraciú retorna à equipe como assistente técnico. O técnico Gustavo De Conti participou ativamente do planejamento e vai retornar à quadra para o Pré-Olímpico em julho.

Nas Eliminatórias da AmeriCup, o Brasil está no grupo de Paraguai, Uruguai e Panamá. Em novembro, depois do Pré-Olímpico e dos Jogos de Paris 2024, a seleção volta a jogar duas partidas no Brasil, ainda com local a definir, diante de Uruguai e Panamá.

A disputa por uma vaga na AmeriCup termina em fevereiro de 2025. Os três primeiros do grupo se classificam para a competição, que está marcada para a Nicarágua em setembro do próximo ano.