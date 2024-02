Arena Barueri fica alagada após chuvas antes de Palmeiras x Mirassol, pelo Paulistão

A Arena Barueri está enfrentando pontos de alagamento antes do início do duelo entre Palmeiras e Mirassol, neste sábado, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira jogará no local enquanto o Allianz Parque estiver temporariamente fechado para a manutenção do gramado.

O transtorno foi causado por chuvas durante a tarde que resultou em enchentes nos acessos dos ônibus das equipes, nos corredores e até na sala de coletivas. As delegação do Palmeiras chegou ao estádio por volta das 16h30 e entrou por um portão alternativo.

Apesar das condições climáticas adversas, o início da partida está mantido para às 18h (horário de Brasília) e há a expectativa de que a situação do gramado seja normalizada até lá. O Palmeiras tranquilizou os torcedores através das redes sociais, assegurando que tudo está preparado: "Chove e não é pouco, mas estamos prontos na Arena Barueri!".

Este será o terceiro jogo do Palmeiras no Paulistão realizado na cidade, que fica a cerca de 25 quilômetros da capital paulista. O time já venceu o Ituano por 2 a 0 e empatou com o Corinthians em 2 a 2.