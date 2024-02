Com Leclerc, Ferrari é mais rápida pelo 2º dia nos testes no Bahrein; Verstappen fica em 4º

A Ferrari deu mais uma prova nesta sexta-feira que chega forte para a disputa da próxima temporada da Fórmula 1. A escuderia italiana fechou em primeiro no terceiro e último dia de testes da pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, onde ocorrerá o primeiro Grand Prêmio de 2024, dia 2 de março. Depois de ser a melhor na quinta-feira, com Carlos Sainz, em atividade sem Max Verstappen, da Red Bull, a equipe viu Charles Leclerc ser o melhor do dia, seguido por George Russell, da Mercedes, e Guanyu Zhou, da Kick Sauber. O tricampeão mundial terminou somente em quarto.

Na quinta-feira, quando Sainz - será substituído por Lewis Hamilton em 2025 - fez 1min29s921, a dúvida era se a Ferrari teria a mesma força com Verstappen na pista. A resposta veio nesta quinta em sessão diferenciada, sem pausa para o almoço e encurtada após incidente de Sergio Perez que custou manutenção no percurso.

Leclerc não alcançou a marca do companheiro de quinta-feira, mas fez um bom tempo, de 1min30s322, 0s046 mais rápido que Russell, em mais um surpreendente treino da Mercedes - ficou em terceiro na véspera. A surpresa foi Zhou, somente três centésimos do líder da sessão.

Depois de somente 30 minutos de testes por causa das bandeiras vermelhas pelo problema com Perez, as atividades voltaram perto do meio-dia no Bahrein e foram sem pausas. A Williams foi a única a utilizar um único piloto, com Alex Albon dando 121 voltas para fechar o dia em sexto.

Verstappen foi quem menos deu voltas entre os quatro primeiros (66), se contentando com sua marca de 1min30s755 conquistada logo após substituir Perez, o 10º do dia. Uma a menos que Russell, enquanto Leclerc deu 74 e Zhou fez 85. O japonês Yuki Tsunoda cravou o mesmo tempo do holandês.

Também prevendo grande temporada, a McLaren teve seu trabalho prejudicado por problemas de embreagem com Lando Norris, que esteve na pista somente por 20 voltas e ficou no distante 14º lugar, com 1min32s108. Seu companheiro, Oscar Piastri, o substituiu e melhorou bem o desempenho, subindo para 7º, com 1min31s030.

Agora, os pilotos se preparam para o início dos treinos livres, marcados para o dia 29. O GP do Bahrein, que abre a temporada, ocorre no domingo, dia 2 de março, e a disputa é para ver se alguém terá condições de desbancar o tricampeão Max Verstappen.

Confira o resultado final do 3º dia de testes da F-1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s322

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min30s368

3º - Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min30s647

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s755

5º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min30s755

6º - Alex Albon (ING/Williams), 1min32s578

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s030

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s159

9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min31s247

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min31s483

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s686

12º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s999

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s038

14º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s108

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s149

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s053

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min33s079

18º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min33s528

19º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min37s015