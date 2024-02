Alan Franco participa de treino e deve reforçar o São Paulo diante do Guarani

O zagueiro Alan Franco marcou presença no treino desta sexta-feira junto com os jogadores são-paulinos e deve ser a novidade do técnico Thiago Carpini para enfrentar o Guarani neste domingo, em Campinas. Dessa maneira, o jogador engrossa a lista de opções do treinador para escalar o São Paulo.

A semana livre foi proveitosa não só para fazer ajustes técnicos e táticos, mas também para tratar da volta de atletas entregues ao departamento médico. Igor Vinícius, Wellington Rato e Lucas também participaram das atividades com o grupo principal.

A situação de Alan Franco gerou preocupação porque no treino de quinta-feira, ele reclamou de dores na coxa e sequer participou dos trabalhos de campo. Na atividade desta sexta, o atleta fez atividades com bola, teve boa movimentação, e mostrou estar bem fisicamente.

As boas notícias tranquilizam o treinador no que diz respeito à escalação. Recuperado, Lucas deve formar o setor ofensivo com Calleri e Wellington Rato, outro atleta liberado pelo departamento médico.

Na defesa, Belém deve ficar mesmo no banco de reservas. Ferraresi e Alan Franco são os preferidos de Carpini para compor a zaga. Igor Vinícius na lateral direita completa a lista de novidades.

O São Paulo luta para sair da instabilidade que tomou conta do time nas últimas semanas. Após derrotas para Ponte Preta e Santos, e empate com o Red Bull Bragantino, a equipe tenta retomar o caminho das vitórias em Campinas. Fora da zona de classificação do Campeonato Paulista, o time está em terceiro lugar no Grupo D com 14 pontos.