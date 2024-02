Luis de la Fuente renova contrato com seleção espanhola até o Mundial de 2026

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do técnico Luis de la Fuente. Assim, ele segue no comando da Espanha por mais dois anos. A decisão aconteceu em reunião da comissão diretiva da entidade.

A prorrogação do vínculo garante a permanência do profissional junto ao selecionado espanhol para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.

O primeiro desafio, no entanto, será comandar a equipe nacional na disputa da Eurocopa. Em um comunicado, a entidade que comanda o futebol local justificou a opção pela permanência do treinador.

"O Comitê de Gestão considera que a renovação de Luis de la Fuente É uma etapa necessária para a seleção e para a instituição que dirige o futebol na Espanha, proporcionando estabilidade ao time na preparação para a Eurocopa, que terá início no mês de junho."

Anunciado como técnico da seleção principal em dezembro de 2022, o treinador teria o contrato encerrado no dia 30 de junho. Dessa forma, ele chegará aos dois próximos compromissos com a seleção nacional já com o novo vínculo assinado.

Os dois confrontos da Espanha estão agendados para o mês de março. No dia 22, o desafio é diante da Colômbia, em Londres. Quatro dias depois, o time volta a campo para enfrentar o Brasil, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.