Comitiva da Fifa se reúne com Lula e governo reafirma apoio à candidatura para Copa feminina

Uma comitiva da Fifa se reuniu, nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, com o presidente Lula e o governo brasileiro reafirmou o apoio à candidatura do País para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

"Tenho certeza que nosso país, por sua tradição no futebol e pela estrutura de estádios já construídos, tem plena capacidade de receber esse evento, num momento de ascensão do futebol feminino no Brasil e no mundo. Será um momento de grande visibilidade para estimular o futebol feminino", afirmou Lula.

"Esse apoio do Governo Federal é muito importante para realizarmos em 2027 a melhor Copa do Mundo Feminina Fifa da história", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Rio de Janeiro foi a primeira escala dos delegados da Fifa na análise das instalações no País. A comitiva da Fifa é liderada pela neozelandesa Sarai Bareman, diretora-chefe de futebol feminino, e conta com mais dez delegados. Nesta quinta-feira, a visita será em Salvador. A série de inspeções termina na sexta-feira no Recife.

"Tivemos o diálogo hoje para demonstrar o total interesse do Brasil de poder mais uma vez capitanear mais uma Copa do Mundo, desta vez, feminina. Temos a total certeza de que será uma mola propulsora do crescimento do esporte feminino no Brasil", afirmou o ministro do Esporte, André Fufuca.

"Temos, pode se dizer, uma Copa pronta, não precisaremos construir novos estádios, temos logística, estrutura turística, de hotéis, enfim, somos um país para receber esse evento", acrescentou o ministro.

Outras duas candidaturas conjuntas (Estados Unidos/México e Bélgica/Alemanha/ Holanda) também querem ser sede do evento. A Fifa vai anunciar o vencedor no dia 17 de maio, na Tailândia.