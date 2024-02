All-Star Game da NBA tem recorde de pontos e vitória da Conferência Leste

O All-Star Weekend, da NBA, terminou em grande estilo na noite de ontem. O aguardado All-Star Game, o jogo das estrelas, contou com diversos recordes de pontuação e vitória da Conferência Leste sobre a Oeste, por incríveis 211 a 186, na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos.

A pontuação obtida pelo time vencedor foi a maior em 73 anos de história desta partida. O recorde anterior era de 196, da equipe do Oeste, em 2016. O placar total de 397 pontos também foi histórico, superando os 374 de 2017. Também foi recorde a pontuação somada no intervalo, com 193 pontos, contra 191 da mesma partida disputada no ano passado.

O time do Leste ainda anotou 42 cestas de três pontos, deixando para trás as 35 que o Oeste, liderado por LeBron James, registrou em 2019. Entre as atuações individuais, Karl-Anthony Towns saiu do banco de reservas para marcar 50 pontos em apenas 28 minutos para o Oeste, enquanto Shai Gilgeous-Alexander registrou 31 para o mesmo time.