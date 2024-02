Diretor do Coritiba, Júnior Chávare morre aos 57 anos; Elano e outros clubes prestam homenagens

O velório e sepultamento serão informados nas próximas horas.

Por causa da perda de seu dirigente, a Federação Paranaense de Futebol sugeriu transferir o clássico com o Athletico-PR, marcado para este domingo, às 18h30, no Couto Pereira, pela décima rodada do Estadual, fosse transferido para segunda-feira.

O clube, no entanto, optou pela não mudança de data.

"O Coritiba informa que, em relação ao clássico Atletiba deste domingo (18), embora a Federação Paranaense de Futebol tenha se colocado à disposição para transferência da data para segunda-feira (19), em razão do falecimento do diretor executivo Júnior Chávare, por decisão exclusiva, espontânea e unânime da comissão técnica, dos atletas e staff do departamento de futebol, a diretoria do clube decidiu manter a realização da partida na data presente. Esta decisão será um gesto de respeito e homenagem ao Júnior Chávare por todo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados por ele durante sua passagem pelo clube e também pela sua paixão pelo futebol", disse.

Além do Coritiba, outros clubes prestaram homenagem a Júnior Chávare, inclusive o Athletico-PR.

"O Athletico Paranaense recebeu, com profunda tristeza, a notícia do falecimento de José Domingos Chávare Junior, diretor executivo de futebol do Coritiba. Nome conhecido no futebol brasileiro, José Domingos Chávare Junior tinha mais de 20 anos de experiência no esporte, com passagens por diversos outros clubes do país. O Athletico Paranaense presta solidariedade neste momento de profunda tristeza e deseja forças aos amigos, familiares e a todos os integrantes do Coritiba", afirmou em nota.