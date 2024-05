Brasil lidera os primeiros rankings de futsal da FIFA da história

A FIFA divulgou na manhã desta segunda-feira os primeiros rankings de futsal masculino e feminino da história. Em ambas as listas, o Brasil é o primeiro colocado. Com isso, a Seleção Brasileira masculina será cabeça de chave no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futsal que acontecerá ainda neste ano, no Uzbequistão.

Segundo a FIFA, os rankings foram criados em reconhecimento ao crescimento do futsal em todo o mundo. A equipe de futsal masculina do Brasil está em alta desde que conquistou o bronze no último Mundial, em 2021. Junta-se a isso as vitórias consecutivas fora de casa contra a Espanha no ano passado, além do título da Copa América de Futsal na Argentina, em fevereiro. Pito é amplamente considerado o melhor jogador do mundo, enquanto Ferrão - três vezes eleito o melhor do planeta - acaba de retornar de uma cirurgia no joelho.

Foto: Divulgação / FIFA.com