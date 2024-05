Agente de Vitor Roque critica Xavi e fala sobre o jovem deixar o Barcelona

"O menino tem contrato com o Barcelona. Se escolhemos o clube, mesmo tendo opções para ganhar o dobro, é porque queríamos jogar no Barça. Tenho certeza que Vitor será um grande jogador, mas se no Barcelona não deixar, teremos que buscar outro caminho"

"Estamos felizes no Barça e queremos continuar. Sentaremos com o presidente e com o Deco para encontrar uma boa solução para todas as partes", completou.

Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031. O time espanhol fechou um acordo com o Athletico-PR pelo jogador que pode chegar a 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 405 milhões na cotação atual) incluindo o pagamento de impostos, comissões, além de possíveis bônus.

Em 13 aparições com a camisa catalã, somando cerca de 300 minutos totais em campo, Vitor Roque balançou as redes em duas oportunidades. Ele não saiu do banco de reservas nos últimos quatro jogos do Barcelona.