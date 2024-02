Vôlei: Belga de 21 anos sofre ataque cardíaco em jogo pela 2ª vez em 2 anos

Um jogador de vôlei belga sofreu ataque cardíaco durante um jogo da liga nacional de seu país. Martin Perin tem 21 anos e é a segunda vez que sofre com problemas no coração em quadra. Desta vez, ele foi salvo por um desfibrilador, implantado após o primeiro incidente. O primeiro caso aconteceu em outubro de 2022. Foi quando o jovem passou a usar o equipamento.

O Maaseik, clube no qual Perin joga, publicou nas redes sociais que o líbero recebeu atendimento médico no momento do incidente e foi internado. Ele está estável e se comunica normalmente. No Instagram, o belga publicou uma mensagem em agradecimento a quem torceu pela sua recuperação. "Obrigado a todos pelo apoio incondicional", escreveu.

O equipamento utilizado por Perin chama-se Cardioversor-Desfibrilador Implantável (CDI). Conforme publicação do Grupo de Estudos de Cardiologia do Esporte, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o CDI tem o tamanho de um relógio de pulso e é instalado abaixo da clavícula. Ao reconhecer um distúrbio do ritmo cardíaco ao nível de risco, são emitidos impulsos elétricos para reverter esse problema de arritmia.