Meia da Juventus suspenso por apostar revela ameaças: 'Queriam quebrar minhas pernas'

Nicolo Fagioli, meia da Juventus suspenso por apostar em sites ilegais, acumulou dívidas e chegou até a ser ameaçado, conforme revelam trechos de depoimentos do atleta divulgados pelo jornal Gazzetta Dello Sport nesta quarta-feira. "Disseram-me: 'ou você paga, ou vamos quebrar as suas pernas'", afirmou o jogador ao relatar as dívidas que fez com os sites por causa do vício em apostas esportivas, mundo ao qual foi apresentado pelo volante Sandro Tonali, do Newcastle, afastado da concentração da seleção italiana há uma semana, justamente por envolvimento com apostas.

Viciado confesso, Fagioli garante que jamais apostou contra ou a favor de seu próprio time, a Juventus. "Foi o Tonali quem me disse para apostar num site ilegal. Aposto em tudo, até no Torino, Milan... mas nunca apostei na Juve", disse, antes de revelar ter pedido ajuda a companheiros de time para pagar suas dívidas. "Pedi 40 mil euros emprestados ao Gatti. Disse que precisava comprar um relógio e que a minha mãe tinha bloqueado minhas contas. O Dragusin me emprestou 40 mil em outubro de 2022."

O meio-campista juventino fez um acordo com o Ministério Público Federal italiano, que envolve uma multa de 12.500 euros (aproximadamente R$ 66 mil na cotação atual) e sete meses de suspensão, além de cinco meses de penas alternativas. Houve uma mobilização do presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, a favor de medidas educativas no lugar do banimento ou outros tipos de punições mais severas. "Nossos filhos devem ser sancionados, mas não abandonados", defendeu o dirigente. O jogador de 22 anos assim como Tonali, será colocado em um programa de reabilitação para tratar o vício.