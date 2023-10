Vini Jr desabafa contra racismo: 'Se enfrentar sozinho, sistema vai me esmagar'

"Quando estamos todos juntos, quando pessoas importantes abordam o assunto, como o presidente do Brasil [Lula], como o presidente da Uefa [Aleksander Ceferin], como Kylian [Mbappé], como Neymar e outros grandes jogadores como Rio Ferdinand, que sempre me escreve e está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso", contou Vini Jr.

Porém, ele lamenta que o apoio se esvai: "Assim que acaba, não falam mais com você".

Ataque racista na Espanha

Na última semana, Vini Jr. depôs à Justiça espanhola sobre o caso de racismo sofrido no Estádio de Mestalla, casa do Valencia, no dia 21 de maio, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro manteve o que já havia dito em outras ocasiões e confirmou ter sido vítimas de ofensas racistas por torcedores espalhados em diferentes setores do Mestalla. O Valencia, porém, contesta Vini Jr.

O clube alega, em nota, que é deve-se ser "escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações" e defende que "os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas". Ao final do comunicado, é pedida uma manifestação pública do brasileiro sobre o depoimento.

O Valencia chegou a ser punido pelo Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em razão dos ataques racistas a Vinícius Júnior. O setor "Mario Kempes" do Estádio Mestalla, onde ocorreu a maior parte das ofensas ao brasileiro, ficou sem receber torcedores por cinco partidas. Houve ainda multa de 45 mil euros, cerca de R$ 241 mil. À época, a direção da equipe espanhola classificou como "injusta" as punições. Além disso, o clube acusou Rodrygo, também do Real Madrid, de mentir sobre o caso.