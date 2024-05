Pela primeira vez na Bombonera, Fortaleza busca vitória inédita para garantir classificação antecipada

? La Bombonera



Além da disputa da atual Sul-Americana nesta temporada, assim como no ano anterior, o Fortaleza também esteve na Copa Libertadores em 2022 e 2023. A edição de 2022 marcou a estreia do clube na competição, quando entrou diretamente na fase de grupos e chegou até as oitavas de final, até cair diante do Estudiantes. Já em 2023, a eliminação nas fases prévias deu a chance de disputar a Copa Sul-Americana e quase levar o título.

Fora de campo, um dos principais motivos para o novo momento Tricolor são os ganhos estruturais e a reestruturação financeira. Desde 2019, por exemplo, passou a executar obras para transformar o antigo estádio Alcides Santos em um novo centro de excelência moderno, que atualmente concentra todo o núcleo técnico do futebol do clube. Já no âmbito financeiro, a redução das dívidas veio acompanhada de um salto de mais de 1.400% no faturamento anual, de R$ 24 milhões em 2017 para R$ 371 milhões em 2023 - o maior já registrado por uma equipe do Nordeste brasileiro.