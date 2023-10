Como foram os atletas que atuam no Brasil no 1º jogo da Data Fifa?

Guilherme Arana em ação pelo Brasil contra a Venezuela, pelas Eliminatórias Imagem: Adriano Machado/Reuters

André e Gerson foram acionados por Diniz na partida. Eles entraram juntos aos 34' do segundo tempo, quando o placar ainda vencia por 1 a 0, mas não conseguiram fazer com que o Brasil segurasse a vantagem. O volante do Flu foi amarelado, enquanto o jogador do Flamengo foi vencido em uma disputa por bola que culminou no gol adversário.

Já Rincón e Soteldo atuaram no lado da Venezuela. O capitão venezuelano e do Santos começou jogando e foi uma pedra do sapato dos brasileiros, mas terminou substituído após sentir dores. Soteldo, por sua vez, entrou no começo da segunda etapa e teve atuação discreta.

Colômbia 2 x 2 Uruguai

James Rodríguez acena para a torcida enquanto é aplaudido em pé ao ser substituído em Colômbia x Uruguai Imagem: Raul Arboleda/AFP

James Rodríguez foi o destaque do empate emocionante. Ele marcou o primeiro gol dos colombianos, carimbou a trave, deu uma "assistência" polêmica no segundo gol — a bola bateu em seu braço, mas o lance foi validado — e ainda saiu de campo aplaudido em pé pelos torcedores. O jogador do São Paulo começou como ponta, mas depois foi deslocado para o meio.