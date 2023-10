Diniz aponta os 3 pecados da seleção no primeiro tropeço nas Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz reconheceu que o Brasil ficou devendo no empate com a Venezuela, pelas Eliminatórias. Ele mesmo apontou quais foram os pecados da seleção no jogo que terminou em 1 a 1 e foi o primeiro tropeço nas Eliminatórias.

Dois tiveram mais destaque na descrição do treinador, embora, no geral, ele tenha dito que o Brasil não jogou mal e criou possibilidades para liquidar o jogo.

Pecado 1: conclusão das jogadas