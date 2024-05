Clubes da Inglaterra irão votar pela abolição do VAR na Premier League

Imagem: Mike Egerton - PA Images/PA Images via Getty Images

Como reporta o jornal inglês The Athletic, uma carta foi enviada à Premier League nesta quarta-feira pelo Wolverhampton (atual 13° colocado), visando abrir uma votação pela abolição do árbitro de vídeo na liga inglesa.

A Premier League, em nota oficial, comunicou que discussões serão realizadas com relação ao VAR no próximo encontro anual de clubes, que ocorre no dia 6 de junho. Além de que incentiva a realização de votações democráticas entre os clubes para a tomada de decisões importantes dentro da liga.

"A introdução do VAR em 2019/20 foi uma decisão tomada de boa fé e tendo em mente os melhores interesses do futebol e da Premier League. No entanto, levou a inúmeras consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre os torcedores e o futebol e minando o valor da marca Premier League." - destacou o Wolverhampton em carta oficial.