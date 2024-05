Com António Oliveira, Corinthians volta a ter bom aproveitamento na Neo Química Arena

No comando do Corinthians, somando todas as partidas, António Oliveira disputou 20 jogos e tem dez vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nesta terça-feira, com a goleada contra o Argentinos Juniors, o Timão se classificou para, pelo menos, os playoffs da Copa Sul-Americana. Agora decidirá com o Racing-URU o primeiro lugar do grupo. As equipes se enfrentam no dia 28/05, quinta-feira, na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).

O próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo neste domingo (19), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.