Preocupante: será o começo do fim do VAR no futebol?

A adaptação, como bem vimos, foi complicada.

Os donos do apito demoraram uma "eternidade" para usar com alguma precisão a ferramenta.

Só que os recorrentes erros, mesmo com o VAR, causou uma fama não tão boa entre alguns amantes da bola.

Tanto que, agora, de acordo com The Athletic, a Premiere League discutirá uma possível abolição do árbitro de vídeo para a próxima temporada, a pedido do Wolverhampton.

Uma movimentação que pode causar efeito dominó no mundo do futebol.

Afinal de contas, a liga inglesa é a principal e mais forte do mundo.