Santos envia caminhão com doações ao Rio Grande do Sul

Mesmo depois do envio do caminhão, o Santos continua recebendo doações. São dois pontos de coleta: na secretaria social do Clube, de segunda à sexta-feira, das 9 horas (de Brasília) às 17h, na Rua Princesa Isabel, s/n, na Vila Belmiro e na Santos Store, que fica na Avenida Pacaembu, 1701, no Pacaembu, em São Paulo, que funciona de segunda à sábado, das 9 horas às 19hs e aos domingos, das 10h às 17h.

O clube ainda anunciou o repasse da venda de ingressos simbólicos, da partida contra o Guarani disputada no dia 6 de maio, para o PIX SOS Rio Grande do Sul. De acordo com o clube paulista, R$ 115.940,00 foram arrecadados.

A renda da partida contra o Brusque neste domingo, às 11h (de Brasília), pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, também vai ser doada para o ajudar o estado gaúcho. O Santos garante que pelo menos R$ 500 mil serão revertidos às vítimas das enchentes.